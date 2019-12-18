شكرا لقرائتكم خبر عن وائل نجم: تصريحات السيسي لوسائل الإعلام الأجنبية تاريخية وكاشفة للحقائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع ممثلي الإعلام الأجنبي المشاركين في النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وأداره الإعلامى شريف عامر، قوية وترقى إلى التصعيد الذي تشهده المنطقة في الوقت الحالي.

وقال «نجم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بشكل تاني»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم، الأربعاء، إن الرئيس السيسي وجه عددا من الرسائل العاجلة والمهمة للشعب المصري والعالم بأكمله خلال لقائه مع ممثلي الإعلام الأجنبي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، واصف إياها بالتاريخية والمهمة، مؤكدا أن تنفيذ المجتمع الدولي لها يضمن تحقيق الأمن والسلم الدوليين وهزيمة الإرهاب الدولي بكافة أشكاله وصوره التي تُهدد أمن العالم أجمع وتهدد استقراره.

وأضاف أن الرئيس السيسي كان واضحا وحاسما وقويا كعادته وتناول جميع الملفات الداخلية والخارجية التي تهم مصر والعالم أجمع وتشغل بال الجميع، مشيدا بتناوله لمختلف التحديات والمعوقات التي تواجه مصر والمنطقة والعالم أجمع، مؤكدا أن كلمات الرئيس السيسي وإجاباته على جميع أسئلة وسائل الإعلام حظيت باهتمام كبير وغير مسبوق من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

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وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحا وصريحا وكاشفا للحقائق عندما أكد أنه ليس لدينا تحديات ممكن أن تُعرقل الدولة المصرية إلا الاستقرار، وأن مصر تبذل جهدا كبيرا في ملف التحول الرقمي ودعم التشغيل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعوته إلى تأهيل وتجهيز الشباب لاستقبال التقدم العلمى والتكنولوجى وتأكيده أيضا بأن مصر هي الدولة الوحيدة التي نجت من حالة عدم الاستقرار في المنطقة؛ لأن الجيش المصري العظيم ذو توجهات وطنية وليس دينية أو حزبية.

وأشار إلى أن رسائل الرئيس السيسي في منتدى الشباب، كانت واضحة للداخل والخارج للصديق وللعدو، وهذا اتضح جليا في تصريحه بأن حكومة الوفاق الليبية تتحالف مع الميليشيات، وتُهدد الأمن القومي المصري، وهذا يُعد بمثابة رفع الغطاء عن حكومة الوفاق الليبية.

وأكد أن حكومة الوفاق الليبية تبيع ثروات ليبيا لتركيا، وتسلمها على طبق من ذهب للتنظيمات الإرهابية الغاشمة، موضحا أن مصر لا يمكن أن تقبل ذلك الأمر إطلاقا، خاصة أن القيادة السياسية المصرية تسعى جاهدة للحفاظ على الأمن القومي العربي.

وتوجه بالتحية والتقدير للرئيس السيسي على حديثه الواضح والصريح والكاشف للعديد من الحقائق والأمور المهمة أمام شباب العالم المشارك في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ.