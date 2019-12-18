شكرا لقرائتكم خبر عن هل الصلاة قبل الفجر بـ10 دقائق تعتبر قيام الليل؟.. دار الإفتاء تجيب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ضمن فيديوهات تنشرها للإجابة على أسئلة المتابعين، وخصصت الدار الفيديو للإجابة على سؤال نصه:" هل الصلاة قبل الفجر بـ 10 دقائق تعتبر قيام الليل؟".

وأجاب عن السؤال خلال الفيديو الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"نعم يعتبر قيام ليل لو صلى المسلم قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر بعشر دقائق، نعم لأن الليل ينتهى بخروج الفجر ".

وتنشر دار الإفتاء المصرية، مقاطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة متكررة ترد إليها وتوضيح أحكام الشريعة.