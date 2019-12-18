شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى يرفع جلسته للتصويت على قانون الانتخابات للاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن البرلمان العراقي رفع جلسته المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات ليوم الاثنين القادم. يذكر أن رئاسة البرلمان العراقى قررت رفع جلسة البرلمان بعد انعقادها بسبب اختلال النصاب بعد انسحاب نواب الكتل الكردية.

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