المتحدث العسكري ينشر فيديو ترأس الفريق محمد فريد اجتماع رؤساء الأركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيديو للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال فعاليات الاجتماع العادي الخامس عشر لرؤساء الأركان ورؤساء أجهزة السلامة والأمن الأفارقة. يأتي الاجتماع استكمالاً لأعمال اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن التي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 15-19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة. Advertisements كما تأتي تلك الاجتماعات في ضوء حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والأمني مع جميع دول القارة لدعم جهود السلام والاستقرار خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019. ​

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