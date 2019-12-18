بالصور.. وزير الآثار يُشيد بالعلاقة بين مصر وفرنسا: "تاريخية وفريدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- هاني رجب

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن المتحف المصري شاهدًا على العلاقة التاريخية بين مصر وفرنسا منذ إنشائه حتى الآن.

وأضاف "العناني"- خلال افتتاح معرض "الحفائر الفرنسية في مصر: بحث، تعاون، ابتكار" بالمتحف المصري: "تعد العلاقة بين مصر وفرنسا قديمة ولها خصوصية متفردة، فمن بين ٢٥٩ بعثة أثرية أجنبية تعمل في مصر، يوجد أكثر من ٤٠ بعثة أثرية فرنسية، فيما يوجد بالقاهرة عدد من المعاهد العلمية الأثرية على رأسها المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية وهو أكبرها".

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وواصل: "على مدار عام كامل قدمت وزارة الثقافة عددًا كبيرًا من الفعاليات والأنشطة، وكنا حريصين على أن يختتم العام الثقافي المصري الفرنسي، بحدث فريد وهو هذا المعرض المهم".

يقدم المعرض حوالي مئة قطعة ذات أهمية علمية ومتحفية كبيرة، تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وحتى فترة العصور الوسطى.

وبعض القطع استثنائية وليس لها مثيل في أي متحف في العالم وهي: مجموعة كبيرة من ورق البردي يعود تاريخها إلى نهاية عصر الملك خوفو، تم اكتشافها بموقع وادي الجرف، والتي تعد حتى الآن أقدم كتابات على أوراق البردي تم اكتشافها على الإطلاق بمصر، ولوح تيتي عنخ الحجري، المكتشف في عام 2018 في مقبرة العساسيف، والذي يتميز بجودة ودقة نحته البارز فضلاً عن زخارفه المنسقة بشكل مميز، أو اثنين من اللوحات الخشبية من موقع باويط، التي يرجع تاريخهما إلى النصف الأول من القرن السابع الميلادي يصوران الملائكة ميخائيل وجبريل.