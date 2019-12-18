"الوفد" يعلن تشكيل صندوق لدعم ذوي القدرات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن المهندس حمدى فوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، أن الحزب قرر تشكيل صندوق لذوي الاحتياجات الخاصة بحزب الوفد ليخدم أعضاء الحزب من ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات.

وقال المهندس حمدى قوطة، إن "بيت الأمة" يولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الاحتياجات الخاصة، لافتًا إلى أن الوفد لم ينسَ طوال تاريخه الأشخاص ذوي الإعاقة بل يمتلك الحزب لجنة خاصة بهم من أجل دعمهم والدفاع عنهم.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها لجنة السياحة بحزب الوفد، اليوم، برئاسة أمل رمزي، في أحد فنادق القاهرة وتحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، و بمشاركة عدد كبير من ذوى الاحتياجات الخاصة وأعضاء الهيئة العليا للوفد.

Advertisements

من جانبه قال حسين السيد رئيس لجنة ذوى الإعاقة بحزب الوفد، إنه تقرر إنشاء صندوق لذوي الإعاقة بحزب الوفد بالقليوبية وذلك لدعم كل المشروعات والفعاليات الخاصة بذوى الاعاقة.

وأضاف السيد: "بعضا من ذوي الإعاقة داخل الوفد تعود إعاقتهم أثناء الدفاع عن أرض الوطن في حرب أكتوبر وحرب الخليج، بسبب سقوطه من إحدى الطائرات الحربية".

في ذات السياق، قال محمود سيف النصر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: "لقد تشرف بيت الأمة، بالاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة".