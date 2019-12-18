البابا تواضروس الثاني يلقى عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

حضر العظة الأسبوعية مجموعة من أعضاء المجمع المقدس والآباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة، إلى جانب المسئولين عن دار الكتاب المقدس في مصر، والذين ينظمون معرضا لإصدارات الدار تفقده قداسة البابا تواضروس الثاني قبل عظته الأسبوعية.

وشهد قداسة البابا تواضروس الثاني تكريم العاملين والموظفين المميزين في دار الكتاب المقدس، في قطاعات النشر والتوزيع والمبيعات والإدارة وقيادات دار الكتاب المقدس.

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وقدم البابا تواضروس الشكر لجميع أسرة دار الكتاب المقدس على جهودهم وخدمتهم التي يقدمونها منذ سنوات.

وأعلن البابا تواضروس الثاني توقف الاجتماع الأسبوعي حتى الأربعاء الأخير من شهر يناير بمناسبة أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، مقدما التهنئة للحاضرين بمناسبة قرب انتهاء العام الميلادي وقرب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وتحيا الكنيسة الآن فترة صوم الميلاد المجيد، والذي يختتم بقداس العيد المقرر إقامته مساء السادس من يناير المقبل والذي يترأس صلاته قداسة البابا تواضروس الثاني والآباء الأساقفة والكهنة في جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر.