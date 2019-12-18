رئيس جامعة الأزهر: نحرص على تأهيل الخريجين وفق معطيات العصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر حرص الجامعة على تأهيل وتدريب الخريجين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وفق معطيات العصر ، ولربط العملية التعليمية بسوق العمل.

وقال المحرصاوى - خلال الاحتفال السنوى الذى تنظمه المنظمة العالمية لخريجى الأزهر اليوم، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر- إن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة النيل فى مجال ريادة الأعمال من أجل نشر هذه الثقافة بين الطلاب بالقاهرة والأقاليم، وبين الخريجين بهدف تأهيلهم لسوق العمل بما يتواكب مع مستجدات العصر ، وفى إطار توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ضوء رؤية مصر 2030.

وشدد المحرصاوى على حرص الجامعة على النهوض والارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والطالبات ، وذلك من خلال تنظيم العديد من الدورات التدريبية لجميع الفئات.

وفى ختام الاحتفالية تم تكريم المنسقين لمشروع سفراء الأزهر، و 8 كليات، (كلية البنات الإسلامية بطيبه - كلية الدراسات الإسلامية بنات بني سويف - كلية التجارة بنات القاهرة - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة - كلية الدراسات الإسلامية بنات المنصورة -كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات دمنهور - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات كفر الشيخ).