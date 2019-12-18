قبل ساعات من تطبيق رفع الحظر.. 10 معلومات عن "السياحة البريطانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي

تستقبل مصر، غدًا الخميس، عبر مطار شرم الشيخ الدولي، أولى الرحلات القادمة من بريطانيا وعلى متنها 168 راكبًا، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية برفع حظر السفر عن مدينة السلام، بعد توقف دام 4 سنوات.

ومن المقرر أن يستمر التشغيل بواقع رحلة أسبوعياً حتى شهر مارس 2020، تزامنًا مع الحركة السياحية المتزايدة التي تشهدها شرم الشيخ خلال الموسم الشتوي الحالي.

ويرصد "الخليج 365" 10 معلومات عن السياحة البريطانية، كالآتي:

ـ يعتبر السائح البريطاني من أفضل الجنسيات الأجنبية إيرادًا ويتميز بالإنفاق العالي.

ـ تمثل السياحة البريطانية 13% من الحركة الوافدة من أوروبا إلى مصر.

ـ زار مصر نحو نصف مليون سائح إنجليزي عام 2018، رغم القيود التي كانت مفروضة.

ـ يعد السوق البريطاني أهم سوق في مصر قبل توقف حركة الطيران لجنوب سيناء عام 2015.

ـ سجلت السياحة البريطانية عام 2014 ما يزيد عن 900 ألف سائح.

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ـ بلغ نصيب مدينة شرم الشيخ وحدها أكثر من 600 ألف سائح إنجليزي عام 2014.

- السائح الإنجليزي يزور مرسى علم من أجل رحلات الغطس ويمثلون نحو 95%.

ـ يحتل السوق الإنجليزي بمرسى علم المرتبة الثامنة بين الجنسيات الأخرى.

ـ توقعات بوصول 600 ألف سائح إنجليزي لشرم الشيخ عام 2020.

ـ حققت السياحة البريطانية نحو 1.5 مليون سائح عام 2010.

من جانبه، أعلن رمضان حجاجي رئيس غرف شركات السياحة بالأقصر سابقا، استعداد القطاع السياحي لاستقبال أولى رحلات السياح الإنجليز إلى مدينة شرم الشيخ غدا الخميس، موضحا أن المدينة تستقبل طائرة واحدة مبدئيا على أن يزيد عدد الطائرات في المستقبل القريب.

وأوضح حجاجي لمصراوي، أن قرار رجوع السياحة الإنجليزية إلى مدينة شرم الشيخ يعتبر بداية مبشرة للموسم الشتوي الجاري، مشيرا إلى أن عدد هذه الرحلات لشرم سيزيد لـ 6 طائرات بريطانية خلال شهر فبراير 2020 المقبل.

وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت خلال شهر أكتوبر الماضي، رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية من وإلى شرم الشيخ بعد حظر استمر 4 سنوات، ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة بالقرار، موضحة أن ذلك يرجع إلى التعاون والتنسيق بين الحكومتين المصرية والبريطانية، حيث إن عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ رسالة قوية لعمق العلاقات بين الدولتين وعودة الأمن والأمان لمصر.

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