نشرة الحوادث المسائية.. "السجون" تستقبل وفدا لحقوق الإنسان ومقتل عامل بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مصدر أمني: لا صحة عن تدهور الحالة الصحية لإسراء عبدالفتاح بسجن القناطر

نفى مصدر مسئول صحة ما تداولته بعض المواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تدهور الحالة الصحية للنزيلة إسراء عبدالفتاح، المودعة بسجن القناطر "نساء" ونقلها لمستشفى السجن.

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ضبط صاحب سوبر ماركت بعد تسمم أسرة كاملة بسبب وجبة "رنجة" بالإسكندرية

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، في ضبط مالك سوبر ماركت، لبيع أسماك "رنجة" ومواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، بعد تسمم أسرة مكونة من 5 أفراد، قامت بتناول طعام من المحل المشار إليه.

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ضبط سيدة استغلت "رضيعة" للتسول بها.. والمتهمة: بأجرها في اليوم بـ 100 جنيه

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على سيدة لاتهامها باستئجار رضيعة لاستغلالها في أعمال التسول.

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مصرع 12 شخصًا في حادث تصادم بالمنوفية

لقي 12 شخصًا مصرعهم، وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة لنقل العمالة بأخرى لنقل البضائع، أمام كمين العجيزي بالسادات، في المنوفية.

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حقيقة انتحار سيدة بالقاء نفسها من أعلى مدرسة في كفر الشيخ

نفى المهندس محمد عبد الله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وجود حالة انتحار في مدرسة قرية برج مغيزل الإبتدائية التابعة لمركز مطوبس، بناء على ما جرى تداوله عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي، حول إلقاء سيدة بنفسها من أعلى المدرسة.

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منعه من بناء سلم .. سائق يقتل جاره في كفر الشيخ

لقى عامل مصرعه، إثر مشاجرة نشبت بينه وجاره، بمدينة مطوبس في كفر الشيخ، بسبب خلافات الجيرة ومنع المجني عليه المتهم من بناء سلم أمام منزله.

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بالصور.. مصرع عاملين سقطا من الطابق الـ ١٢ بالإسكندرية

لقي عاملين مصرعهما أثر سقوطهما من أعلى سقالة بالطابق الثاني عشر، بعقار تحت الإنشاء بمنطقة العصافرة قبلي، شرقي الإسكندرية.

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"السجون" يستقبل وفدا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان وهاندز أوف كاين"الإيطالية"

استقبل قطاع السجون وفداً من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة هاندز أوف كاين"الإيطالية" لزيارة سجن المرج العمومي.

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ضبط المتهمين بقتل سائق "توك توك" في مشاجرة بالسيدة زينب

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على المتهمين بقتل سائق "توك توك" في مشاجرة بمنطقة السيدة زينب.

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تأجيل استشكال "العزبي" على إسقاط عضويته من الصيادلة لـ4 يناير

قررت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، تأجيل نظر استشكال المقدم من أحمد العزبي صاحب صيدليات "العزبي"، على حكم محكمة استئناف القاهرة بتأييد قرار النقابة العامة لصيادلة مصر، بإسقاط عضويته ووقف مزاولة المهنة لمدة سنة، لجلسة 4 يناير للإعلان.

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لرفعها دعوى خلع.. ضبط محاسب أشعل النيران في سيارة شقيق طليقته بالمقطم

ألقت رجال مباحث القاهرة، القبض على محاسب، لقيامة بإشعال النيران في سيارة شقيق طليقته المحامي، بسبب رفعها دعوى خلع بمنطقة المقطم

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تأييد قرار الصناعية برفض تسجيل مركبة نقل ركاب جديدة لتشابهها مع "التوك توك"

أيدت الدائرة "الخامسة ب"، المحكمة الإدارية العليا، قرار وزير الصناعة والتجارة الداخلية، والمتضمن رفض الحماية التشريعية لتسجيل مركبة لنقل الركاب كنموذج صناعي جديد لتشابهها مع مركبة "التوك توك" والمتداول بالسوق المصري، ولفقدها شرط الجدية.

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تأجيل محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ 25 ديسمبر

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم/ 2 ولواء الثورة"، لجلسة 25 ديسمبر للمرافعة.

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حجز طعون المتهمين في قضية "مغارة سوهاج" لـ18 مارس للحكم

حجزت محكمة النقض، جلسة الموضوع الخاصة بطعون 66 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المغارة" في سوهاج، على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن 3 سنوات للمؤبد، لـ18 مارس للحكم.

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تأجيل محاكمة 37 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة" لـ 5 يناير

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بطرة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 5 يناير، لمرافعة الدفاع.

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