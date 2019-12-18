بالفيديو.. "قطاع السجون" يستقبل وفدا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية فيديو يبرز جهود قطاع السجون خلال استقباله وفدا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة هاندز أوف كاين "الإيطالية" لزيارة سجن المرج العمومي.

كان قطاع السجون استقبل وفداً من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة هاندز أوف كاين"الإيطالية" لزيارة سجن المرج العمومي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء؛ إنه في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون وفقاً لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، وحرصاً من الوزارة على تعزيز أُطر التعاون البناء مع كافة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسانـ فقد استقبل قطاع السجون وفد من أعضاء (المنظمة العربية لحقوق الإنسان، منظمة هاندز أوف كاين " الإيطالية" لزيارة سجن المرج العمومي).

وخلال الزيارة تفقد الوفد ( قاعات الزيارة، مكتبة السجن، المخبز، المطبخ، بعض مصانع إنتاج المواد الغذائية، مركز التأهيل المهني، المستشفى) وناقشوا النزلاء المتواجدين بهذه المرافق عن أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم، حيث أكدوا جميعاً على حسن معاملتهم من قبل إدارة السجن وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم .

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وقد قدم أعضاء الوفد في نهاية الزيارة الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة وبالاهتمام الذى توليه لأوضاع النزلاء داخل السجون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والصحية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إعادة تأهيلهم للخروج إلى المجتمع مواطنين صالحين .

وأعربت ممثلة منظمة "هاندز أوف كاين" الإيطالية عن امتنانها لإتاحة الفرصة لها لزيارة السجن للتعرف على أطر الرعاية المختلفة التي تقدمها إدارة السجن للنزلاء .

يأتي ذلك استمرارا لنهج وزارة الداخلية بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته، كما يتخذ من التأهيل والرعاية المقدمة فى كافة المجالات سبيلاً للإصلاح.