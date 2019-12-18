ضبط حارس عقار استولى على 100 ألف جنيه من حساب سيدة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجح رجال مباحث الأموال العامة في ضبط حارس عقار لقيامه بالاشتراك مع آخر في ارتكاب واقعة الاستيلاء على أكثر من 100 ألف جنيه من حساب بنكي خاص بإحدى السيدات بالغربية.
تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من إحدى السيدات (حاصلة على دبلوم - مقيمة بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية)، بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (109 آلاف جنيه) من حسابها الشخصي لدى أحد البنوك، وذلك بموجب إجراء عمليات صرف باستخدام بطاقتها الائتمانية لم تقم بإجرائها.
وأسفرت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من (عامل – "له معلومات جنائية"، وآخر خفير خصوصي بمستودع أسمنت)، بعدما استغل الأول عمله ك حارس عقار للمنزل الخاص بالشاكية، والكائن بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية، وسابقة قيام الشاكية بإعطائه الرقم السري الخاص بالبطاقة لصرف مبالغ مالية لها من حسابها، وقيامه بالاشتراك مع الثاني بالتوجه إلى ماكينات الصرافة الآلي المختلفة والاستيلاء على مبلغ (109,000 - مائة وتسعة آلاف جنيه) واقتسامها فيما بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار ضبط المتهم الهارب.
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