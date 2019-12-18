أخبار مصر | في اليوم التضامني.. محمد خراجة في زيارة لاعتصام صحفيي "التحرير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في اليوم التضامني.. محمد خراجة في زيارة لاعتصام صحفيي "التحرير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضامن الكاتب الصحفي محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين، مع الزملاء المعتصمين بمقر الجريدة، اليوم، بعد دخول الاعتصام يومه الـ100؛ حيث نظم الزملاء يومًا تضامنيًا لأعضاء الجمعية العمومية.

ونظم الزملاء المعتصمون بجريدة التحرير، يومًا تضامنيًا معهم، للزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وذلك بعد مرور 100 يوم على اعتصامهم داخل مقر جريدتهم.

ودعا الزملاء الصحفيون المعتصمون، زملائهم أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين والكتّاب والمثقفين، للتضامن مع قضيتهم العادلة، ضد القرارات الظالمة و(سخرة الصحفيين)، في مهنة الكلمة والقلم.

وعرض المعتصمون مع زملائهم والمتضامنين معهم، اليوم الأربعاء، ما توصل إليه الاعتصام حتى الآن؛ لبحث الإجراءات والخطوات التصعيدية، من فعاليات وإجراءات بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ونقابة الصحفيين.

مطالب المعتصمون

1- إلغاء القرار الخاص بتخفيض الحد التأميني، وعودة مستحقاتهم كاملة.

2- إلغاء القرارات التعسفية تجاه بعض الصحفيين، بالإيقاف عن العمل وعودة المفصولين.

3- نقابة الصحفيين طرف أصيل في أي مفاوضات تخص الصحفيين.

4- وضع سقف زمني واضح ومحدد، لتعيين الزملاء غير المعينيين لضمان حقوقهم.

5- منح الصحفيين حقوقهم القانونية كاملة وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.

