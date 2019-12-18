أخبار مصر | النجم البرازيلى دانى ألفيس يلتقط صور لكنوز المتحف المصرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم البرازيلى دانى ألفيس يلتقط صور لكنوز المتحف المصرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت حالة من الانبهار على لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس وزوجته عارضة الأزياء الشهيرة جوانا سانز أثناء زيارتهما للمتحف المصري بالتحرير، اليوم الاربعاء، حيث حرص على التقاط عشرات الصور لكنوزه الأثرية.

وتنشر "الخليج 365" مجموعة صور جديدة تظهر حرص ألفيس علي توثيق كل قطعة أثرية بالمتحف والتقاط العديد من الصور التذكارية له ولزوجته داخل قاعاته.

كما حرص على التقاط صور بكاميرته الخاصة به للآثار والمعروضات التي شاهدها في المتحف، مؤكدًا إعجابه بما شاهده فيه.

يذكر أن صباح عبدالرازق مدير عام المتحف كانت في إستقبال الفيس وزوجته، حيث زارا آثار الدولة القديمة وآثار يويا وتويا والملك الصغير توت عنخ آمون، وقاعة المومياوات الملكية، وقد أبدى ألفيس إعجابه بمقتنيات المتحف وما يضمه من كنوز اثرية تعبر عن الحضارة المصرية.