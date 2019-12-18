أخبار مصر | الحكومة توافق على اتفاقيتين للبحث عن الغاز والزيت الخام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة توافق على اتفاقيتين للبحث عن الغاز والزيت الخام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروعى اتفاقيتى التزام بترولية جديدة، للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وعدد من الشركات الأجنبية والوطنية، وذلك للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقتى (ستار البحرية بالبحر المتوسط)، و(غرب شربين الأرضية بدلتا النيل).

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 14.88 فدان من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية شرق النيل، ببنى مزار، بمحافظة المنيا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى إقامة محطة محولات كهربائية، وذلك فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية لكافة مناطق الجمهورية.

