أخبار مصر | وزيرة الصحة تشهد تدريب وفد هارفارد للمُدرِبين المصريين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تشهد تدريب وفد هارفارد للمُدرِبين المصريين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تدريب كلية طب هارفارد الأمريكية للدفعة الأولى من المُدرِبين المصريين على طرق وأساليب التدريس للأطباء ببرنامج الزمالة المصرية، اليوم، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "معهد تدريب الأطباء سابقا"، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني في مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة والسكان، حضره الدكتور "أجاي سينج" الرئيس المساعد لعميد الدراسات العليا بكلية طب هارفارد، واللواء طبيب عمرو حجاب مدير كلية طب القوات المسلحة وكل من الدكتور سامي المشد والدكتور عبدالمنعم شهاب عضوي لجنة الصحة بمجلس النواب، وعدد من قيادات الوزارة، والدكتور مجدي الصيرفي أمين عام الزمالة المصرية.

وأوضحت الوزيرة أن اليوم يشهد علامة فارقة في تاريخ تقديم الخدمة الطبية في مصر، حيث إن التعليم الطبي المهني أساس تقديم الخدمة الطبية واستدامة الإصلاح الصحي، مشيرة إلى أن دعم القيادة السياسية ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بقطاعي "التعليم والصحة"، كان الدافع الرئيسي لتلك الخطوات الجادة، حيث تم الاتفاق مع كبرى الجامعات في العالم مثل هارفارد الأمريكية لبداية رحلة إصلاح المنظومة الصحية في مصر.

كما لفتت الوزيرة إلى تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة من خلال تعاون كل من الأكاديمية الطبية العسكرية والجامعات المصرية، ودعم مجلس النواب الذي ساهم في تلك الخطوات الجادة لإصلاح منظومة التعليم الطبي في مصر، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وفقًا للمعايير العالمية، كما وجهت الشكر لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لدورهم في تجهيز المستشفيات ومواقع التدريب على أعلى مستوى.

وأوضحت وزيرة الصحة أنه تم اختيار المُدرِبين في برنامج هارفارد التدريبي بعد الإعلان بالجرائد الرسمية ومن خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وفقا للشروط المرفقة بالإعلان، كما تم بحث التعاون مع كلية طب هارفارد في برامج تدريبية آخرى للتعليم الطبي المهني المستمر والبحث العلمي.

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ومن جانبه تقدم الدكتور "أچاي سينج" بالشكر إلى القيادة السياسية في مصر لحرصها على دعم هذا التعاون المثمر بين الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية وكلية طب هارفارد الأمريكية لتطوير مهارات كل من المدربين والأطباء ببرنامج الزمالة المصرية على مهارات التدريس والبحث العلمي.

كما أعرب عن تقديره للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية لرؤيتها في اتخاذ تلك الخطوات الجادة في طريق إصلاح منظومة التعليم والتدريب الطبي المهني.

وأشاد "أچاي سينج" بحرص الأطباء المُدرِبين خلال ورشة العمل -التي بدأت منذ يومين، على سرعة اكتساب مهارات التعلم لطرق التدريس، مؤكدًا أن ورش العمل والمحاضرات التفاعلية بالبرنامج التدريبي تعد فرصة لنقل واكتساب الخبرات والتواصل الفعال بين الأطباء المدربين وفريق التدريب من كلية طب هارفارد.

وخلال جلسات التدريب بالأكاديمية، وجهت الوزيرة كلمتها للمُدرِبين المصريين قائلة "أنتم بداية الإصلاح الطبي الحقيقي في مصر"، حيث أوضحت أنهم الأمل لبناء جيل جديد مؤهل يساهم في تغيير منظومة الرعاية الصحية في مصر، داعية الأطباء إلى مواصلة الحصول على الفرص التدريبية التي تساعدهم على التدريب والتعلم المستمر.

كما أشارت إلى أنه تم تأسيس منصة التعليم الإلكترونية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتي تم التعاقد عليها من خلال مجلس الوزراء، حيث سيتم إتاحتها لجميع الأطباء المصريين الخريجين ضمن برنامج الزمالة المصرية، بالإضافة إلى الاتفاق مع الأساتذة في كلية طب هارفارد الأمريكية على التعاون المستمر من خلال المشاركة بخبراتهم في المحتوى الدراسي والعلمي المتاح، مشيدة بسرعة استجابة كلية طب هارفارد في تنفيذ وبدء البرامج التدريبية خلال شهرين فقط، وذلك في ضوء ما تشهده مصر من خطوات جادة لإصلاح المنظومة الصحية.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان شهدت توقيع مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر الماضي، بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب هارفارد الأمريكية، لمدة 3 سنوات، وذلك للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب عدد من دفعات المُدرِبين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، بالإضافة إلي تنفيذ برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية.