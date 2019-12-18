أخبار مصر | رئيس الوزراء يُكلف بتشكيل مجموعة عمل وزارية لتنفيذ توصيات منتدى الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يُكلف بتشكيل مجموعة عمل وزارية لتنفيذ توصيات منتدى الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عُقد اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التى تهم المواطنين.

وفي بداية الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بمستوى التنظيم الذي شهده منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، والذى أقيم بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب، مثلوا مختلف جنسيات العالم، مقدمًا الشكر لكل من شارك فى تنظيم هذا الحدث المبهر، وساهم فى إنجاح هذا المنتدى وإخراجه بهذه الصورة الرائعة التى تليق بمكانة مصر.

وأكد أن منتدى الشباب أتاح فرصة عظيمة لنقل صورة حقيقية عما يحدث على أرض مصر من إنجازات فى مختلف المجالات، وصولًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تسعى إليها الدولة المصرية، وهو ما كان محل اعجاب وتقدير وانبهار من مختلف الضيوف الحضور، وأعطى رسالة ودلالة على أن مصر منفتحة على كافة دول العالم، والدولة لديها رغبة حقيقية فى إعطاء فرصة للشباب فى هذه المرحلة، لتولى المناصب القيادية.

Advertisements

كما أشاد رئيس الوزراء بفكرة إقامة مؤتمرات ومنتديات الشباب، سواء على المستوى المحلى أو العالمي، وكذا الحوارات التى أجراها رئيس الجمهورية خلال جلسات وفعاليات منتدى شباب العالم سواء مع الشباب من مختلف دول العالم، أو مع وسائل الاعلام، مشيرًا إلى أن عقد مثل هذه المؤتمرات والمنتديات إنما يسهم وبشكل كبير فى نقل الثقافات المختلفة وتقريب المسافات بين شباب العالم الذين تتباعد المسافات بين بلدانهم، هذا إلى جانب تبادل الأفكار والرؤى فى كافة القضايا المشتركة.

وخلال الاجتماع تم استعراض التوصيات التى خرجت عن منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة، والتى تضمنت قيام إدارة المنتدى باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بالشباب وقضاياهم بما يُثرى حالة الحوار البناء بين شباب العالم أجمع.