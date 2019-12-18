أخبار مصر | تعرف على المستندات المطلوبة للترشح نقيبا للبيطريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على المستندات المطلوبة للترشح نقيبا للبيطريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتح مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، خلال اجتماعه، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى، وذلك يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر الجارى ولمدة 10 أيام حتي 31 ديسمبر الجاري، بدءا من العاشرة صباحا وحتي الرابعة عصرا، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي.

على أن يتم الانتخاب على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، وعلى من يريد الترشح التوجه لمقر النقابة العامة لتقديم طلب الترشح باليد.

ورصدت "الخليج 365" المستندات المطلوبة من الأطباء الراغبين في الترشح على منصب النقيب العام لنقابة الأطباء البيطريين، وعضوية النقابة العامة علي مستوي الجمهورية في إنتخابات التجديد النصفي وهي كالأتي:

1_ اسم المرشح رباعي وأسم الشهرة 'إن وجد'.

2_ رقم العضوية بالجدول العام.

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3_ المستوي النقابي الذي يود الترشح له (النقيب، عضو فوق 15 عاما، عضو أقل من 15 عاما).

4_ عنوان المرسلة الخاص بالمرشح بالتفصيل.

5_ أرقام التليفونات الخاصة بالمرشح.

6_ صورة بطاقة الرقم القومي.

7_ صورة كارنية النقابة ساري (علي أن يكون مسددا الإشتراكات السنوية لعام 2019).

8_ عدد 2 صوره فوتوغرافية للمرشح.