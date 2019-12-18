أخبار مصر | 60 صورة من حفل تسليم كنوز مصر الجديدة إلى قصر البارون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 60 صورة من حفل تسليم كنوز مصر الجديدة إلى قصر البارون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام عدد من سكان مصر الجديدة القدامى وكنائسها بتسليم عدد من الإهداءات التاريخية لكنوز مصر الجديدة، وهي عبارة وثائق وصور فوتوغرافية ومطبوعات لمصر الجديدة وتاريخ نشأتها لصالح معرض تراث مصر الجديدة الجاري إعداده بالقصر تمهيدًا لافتتاح القصر بعد إعادة ترميمه.

وعبر قدامى سكان مصر الجديد عن امتنانهم لاهتمام وزارة الآثار بهذا المعلم العظيم ورغبتهم في توصيل هذه الهدايا لتكون جزء من سيناريو عرض القصر بعد افتتاحه، وقد تبنى هذا المطلب، النائب مدحت الشريف نائب مصر الجديدة والنزهة، وفريق العمل المتطوع في القصر.

وفى احتفالية رائعة بقصر البارون أيقونة مصر الجديدة، التي استعادتها مصر بعد قرابة مائة عام من الإهمال، وبحضور عدد من أعضاء البرلمان المتخصصين فى الإقتصاد والسياحة والشخصيات العامة ورجال الأعمال، وقيادات الوزارة الأثار، تم اليوم استلام وثائق وصور فوتوغرافية ومطبوعات لمصر الجديدة وتاريخ نشأتها من سكان مصر الجديدة القدامى وكنائسها كإهداء المجلس الأعلى للأثار.

وشهد الاحتفالية عدد من المستثمرين الذين حرصوا على المشاركة والتعرف من المختصين فى وزارة الآثار على الخدمات المطلوبة لتشغيل القصر واللازمة لخدمة رواده.

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وشارك أعضاء فريق العمل المتطوع الضيوف ذكريات بداية دخولهم القصر وهو مهجور ومسار الخرافات والشائعات وممارسات عبدة الشيطان وأجزاؤه تتساقط وما وصل إليه الأن ونحن على أعتاب افتتاحة ووضعه على خريطة السياحة العالمية خلال أسابيع قليلة

وأشار الشريف فى كلمته إلى أن سر هذا النجاح هو العمل الجماعى بين المجتمع المدنى المتمثل فى فريق العمل المتطوع، ووزارة الآثار، حيث سيتم تحويل القصر إلى معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس، وكانت وزارة الآثار قد أعلنت في بيان سابق لها أن أعمال ترميم قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة على وشك الانتهاء، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه خلال أسابيع قليلة، وأعمال الترميم تجري علي قدم وساق تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تم البدء في أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر وتنسيق الحديقة الخاصة به، والتي تم نقل أقدم عربة ترام إليها مي تكون ضمن العرض المتحفي للقصر، وتبلغ تكلفة أعمال المشروع 100 مليون جنيه مصري.

والقصر مسجل بعداد الآثار الإسلامية ويتبع منطقة آثار شرق القاهرة، وقد تم بناؤه على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، والذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس، ويقع في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة، وتحديدًا على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار.