أخبار مصر | حلقة نقاشية عن أمن المنشآت بنادي المهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلقة نقاشية عن أمن المنشآت بنادي المهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مؤتمر استراتيجية الحد والوقاية من أخطار الحريق والسلامة والصحة المهنية المنعقد بنادي المهندسين بالزمالك، اليوم، حلقة نقاشية عن أمن المنشآت ألقى خلالها العميد ياسر لطفي الخبير الأمني محاضرة عن الشروط التي يجب توافرها في الشخص المسئول عن أمن المنشآة، والشروط السلبية لاختيار العاملين في المنشآت الهامة.

وأكد المحاضر على أهمية التفتيشات الدورية والمفاجئة التي تمكن القائمين على المنشإة من صحة اختيارهم للأشخاص القائمين على الأمن، والتنبيه الدائم والمستمر على سرية المعلومات داخل كل قسم وإدارة.

وتناولت المحاضرة كيفية الحفاظ على أمن معلومات المنشأة من الاختراق والتجسس، وأكدت كذلك على عناصر الأمن الإداري وأهمها عنصر السيطرة على إجراءات الدخول والخروج خاصة أثناء تغيير دوريات العمل وكيفية تأمين أسوار وبوابات المنشأة والإدوات التأمينية المختلفة، وضرورة تقسيم المنشأة إلى قطاعات أمنية وتحديد الواجبات والمسئوليات لكل قطاع.