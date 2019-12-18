مصر | "وجبة رنجة" تتسبب في تسمم أسرة كاملة بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وجبة رنجة" تتسبب في تسمم أسرة كاملة بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بدائرة القسم، بوصول أسرة مكونة من (خمسة أشخاص- مقيمين بدائرة القسم) بإدعاء تسمم غذائي، حيث تم حجزهم للعلاج وحالتهم مستقرة.

بالإنتقال وسؤال أحد أفراد الأسرة قرر بحدوث إصابتهم المنوه عنها، إثر تناولهم وجبة أسماك مملحة "رنجة"،وبالفحص تبين قيامهم بشرائها من أحد المحال "سوبر ماركت" بدائرة القسم.

وتم إستهدافه بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية "قسم مراقبة الأغذية "ومديرية الطب البيطرى، وضبط مالكه (مقيم بدائرة القسم) وكذا ضبـط (2 كيلو جرام أسماك مملحة "رنجة" – 2 كيلو جرام بسطرمة) جميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.