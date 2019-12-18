مصر | تأجيل محاكمة 15 متهماً في أحداث تظاهر بسمالوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 15 متهماً في أحداث تظاهر بسمالوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد على محاكمة 15 متهمًا في "أحداث تظاهر بسمالوط" والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتحريض على العنف والشغب ومحاولة تخريب منشآت عامة، وذلك لجلسة 12 يناير المقبل.

وأكد مصدر قانوني أن المحكمة ألغت النطق بالحكم على المتهمين وإعادة المرافعة مرة أخرى بناءً على طلب الدفاع لدخول متهمين جدد متورطين في أحداث تظاهر وقعت بمركز سمالوط عام 2015.

وأشار المصدر إلى أن المتهمين سبق الحكم عليهم مطلع العام الجاري بأحكام متفاوتة قبل أن تتم إعادة إجراءات محاكمتهم.