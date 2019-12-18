مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. زحام مروري إثر حادث تصادم بكوبري أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. زحام مروري إثر حادث تصادم بكوبري أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

زحام مروري إثر حادث تصادم بكوبري أكتوبر

أصيب شخص بعدما اصطدمت سيارته برصيف محور 26 يوليو، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى توقف حركة المرور باتجاه أكتوبر، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى.

تأجيل استكمال استجواب المتهمين في "حسم 2 ولواء الثورة"

أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم في طره، محاكمة 271 متهما بالقضية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميا بـ "حسم 2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017، لجلسة الأربعاء 25 ديسمبر، لاستكمال استجواب المتهمين والمرافعة.

النيابة تخاطب السجون بشأن هارب من إعدام في الخليفة

خاطبت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، مصلحة السجون لتسليم متهم هارب من حكم بالإعدام وتم ضبطه مختبئا داخلة منزله فى منطقة الخليفة.

عاجل.. حقيقة تدهور الحالة الصحية للنزيلة إسراء عبدالفتاح

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نفى مصدر مسؤول، صحة ما تداولته عدد من المواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تدهور الحالة الصحية للنزيلة إسراء عبدالفتاح، المودعة بسجن القناطر "نساء"، ونقلها إلى مستشفى السجن.

"كيلو وربع هيروين".. التحقيق مع عاطلين لاتجارهما في المخدرات بإمبابة

أمرت نيابة إمبابة، بشمال الجيزة، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة بإمبابة، وحيازتهما لكيلو وربع هيروين، فيما طلبت التحريات.

دافع عن 5 فتيات.. ضحية جديدة للشهامة بسوهاج

تعرض رائد محمود علي ١٨ سنة، طالب بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية جامعة سوهاج، للاعتداء من قبل مجهولون بعد محاولته الدفاع عن ٥ فتيات تعرضن للتحرش الجسدي بمحافظة سوهاج.

تفريغ الكاميرات في حرق محاسب سيارة صهره

فتحت النيابة العامة التحقيق مع محاسب قاما بأشعال النيران فى سيارة شقيق طليقته بسبب رفعها دعوى خلع ضده فى منطقة المقطم.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة وارسال تقرير مفصل بها، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.