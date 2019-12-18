شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا مع رؤساء الأحياء ومديري المديريات لمتابعة ملفات النظافة والإشغالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، اجتماعًا موسعًا، بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد رؤساء الأحياء ومديرى المديريات لمتابعة عدد من الملفات المطروحة حاليًا.

وأكد الغضبان- بجسب بيان- على أهمية المتابعة المستمرة لملف النظافة والذى يمثل أهمية كبرى للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي للمحافظة.

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ونوه بوجود مؤتمر متابعة أسبوعيّة للوقوف على آخر التطورات في مختلف الملفات ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

من جانبه، أوضح الغضبان أن «الفترة الحالية تشهد أهمية كبيرة لما تم تحقيقه من إنجازات في مختلف المجالات التنموية والخدمية، والتى تتطلب التعاون وتضافر الجهود بين مختلف الجهات للحفاظ على التطور واستكمال ما بدأناه من تنمية وحضارة»، مؤكدا على ضرورة الوعى الاجتماعى والتعرف على متطلبات المرحلة، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات خلال اللقاء مع مديرى المديريات ورؤساء الأحياء.

وقدّم اللواء عادل الغضبان التهنئة للحضور بمناسبة العيد القومي لمحافظة بورسعيد والتى تعبر عن ذكرى عظيمة تعيد للأذهان الأمجاد والبطولات التاريخية للمحافظة، لافتا إلى أهمية المشاركة المجتمعية في هذا الحدث الذي يعكس صورة المحافظة الحضارية والتاريخية.