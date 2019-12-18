شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء ولاية جوهور بماليزيا: الأزهر رائد نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم الأربعاء، شهرو الدين بن جمال رئيس مجلس الوزراء في ولاية جوهور الماليزية والوفد المرافق له، خلال زيارته للقاهرة، للحديث حول دور الأزهر الرائد فى ترسيخ الوسطية والاعتدال، وبحث تعزيز العلاقات بين الأزهر وولاية جوهور الماليزية.

وفى بداية اللقاء رحب فضيلة الإمام الأكبر، رئيس الوزراء والوفد المرافق له فى مشيخة الأزهر، مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط الأزهر الشريف بالمؤسسات الدينية فى ماليزيا.

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وحرص الأزهر على استمرار التعاون المشترك مع ماليزيا فى جميع المجالات الثقافية والعلمية والدينية، ودعمها فى مجال استقبال الطلاب الوافدين وتدريب الأئمة للتعامل مع القضايا والمشكلات المعاصرة، وخصوصًا قضايا التطرف والإرهاب.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء ولاية جوهور الماليزية عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة بين الأزهر الشريف والمؤسسات الإسلامية فى ماليزيا، مضيفًا أن الأزهر هو المرجعية الدينية الأولى للمسلمين فى العالم، ورائد فى نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة حول العالم، ومناهضة التطرف والإرهاب، مشيرًا إلى أن كبار المسؤولين بالولاية تلقوا تعليمهم فى الأزهر وعلى رأسهم أول رئيس وزراء للولاية، وهذا يعكس المكانة الكبيرة للأزهر لدى الشعب الماليزى.