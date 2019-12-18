شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ محطة مياه نبروه بطاقة 34 ألف متر مكعب يوميا باستثمارات 225 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف اللواء سيد العشرى، أن الشركة تنفذ حاليا عدد من مشروعات المياه والصرف، وإحلال وتجديد الشبكات باستثمارات تقدر بنحو مليار و300 ألف جنيه، فضلا عن المشروعات التى تتولى الشركة مسئولية التشغيل وأعمال الصيانة الخاصة بها.
وأوضح أن الشركة تتولى حاليا مسئولية تنفيذ محطتين صرف صحى بمنطقة سيدى برانى بمحافظة مرسى مطروح، بتكلفة 371 مليون جنيه، وجارى حاليا إجراءات نقل الملكية تمهيدا لبدء أعمال التنفيذ.
وتابع رئيس شركة التعمير والإسكان، أنه جارى أعما لتأهيل محطة صرف صحى 6 أكتوبر بطاقة 51 ألف متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى رفع كفاءة محطة برج العرب والى تشمل أعمال شبكة المياه وموزع وعدد 19 محول.
وكان اللواء سيد العشرى، قد أكد أن شركة التعمير والاسكان للمرافق حصلت على شهادة "اليور وان" والتى تعمل على تقديم تسهيلات كبرى للشركة وتوفر فى الجمارك بالإضافة إلى سرعة عملية التوريدات المتعلقة بالمعدات والآلات التى تحتاجها الشركة من الخارج.
وأوضح أن هذه الشهادة هى بمثابة شهادة ثقة من الاتحاد الأوروبى والشركات العالمية الكبرى لشركة التعمير والاسكان للمرافق وعهد جديد تنتظره الشركة خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء تنفيذ محطة مياه نبروه بطاقة 34 ألف متر مكعب يوميا باستثمارات 225 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.