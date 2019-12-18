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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن أسعار التصالح فى مخالفات البناء بمركز ومدينة أبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر
وأصدر محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية لمناطق ( مركز ومدينة أبو النمرس والوحدة المحلية بشبرامنت والقرى التابعة للوحدة المحلية بشبرامنت والوحدة المحلية بالمنوات والقرى التابعة للوحدة المحلية بالمنوات والوحدة المحلية بمنيل شيحة والقرى التابعة للوحدة المحلية بمنيل شيحة ) للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 متر وبعرض من 9 إلى 12 متر وبعرض من 6 إلى 9 متر.
وقد جاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 55 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 150 جنيها.
سعر متر التصالح بابو النمرس
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