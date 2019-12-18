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الحكومة توافق على اتفاقيتى بترول للبحث عن الغاز والزيت الخام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروعى اتفاقيتى التزام بترولية جديدة، للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وعدد من الشركات الأجنبية والوطنية، وذلك للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقتى (ستار البحرية بالبحر المتوسط)، و(غرب شربين الأرضية بدلتا النيل).

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 14.88 فدان من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية شرق النيل، ببنى مزار، بمحافظة المنيا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى إقامة محطة محولات كهربائية، وذلك فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية لكافة مناطق الجمهورية.

 

 

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