شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على اتفاقيتى بترول للبحث عن الغاز والزيت الخام والان مع تفاصيل الخبر
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 14.88 فدان من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية شرق النيل، ببنى مزار، بمحافظة المنيا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى إقامة محطة محولات كهربائية، وذلك فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية لكافة مناطق الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة توافق على اتفاقيتى بترول للبحث عن الغاز والزيت الخام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.