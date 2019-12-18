شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 نقاط تحدث عنها رئيس الوزراء مع سكاى نيوز.. أهمها خلق مليون وظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت شبكة "سكاى نيوز" لقاءً مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تطرق فيه إلى العديد من القضايا والملفات الهامة والمطروحة على الساحة.

وتحدث رئيس الوزراء عن الوضع الاقتصادى لمصر، خاصة بعد تطبيق السياسات الإصلاحية الأخيرة، كما تتطرق إلى أهمية انعقاد منتدى شباب العالم، فى شرم الشيخ، فضلا عن قضية العدالة الاجتماعية.

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ووفق النقاط التالية نكشف أبرز القضايا التى تحدث عنها رئيس الوزراء.