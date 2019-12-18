شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون مشترك بين هندسة عين شمس وكلية العمارة بجرونوبل بفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت كلية الهندسة جامعة عين شمس، الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون العلمي الدولي MOU بين كلية الهندسة جامعة عين شمس قسم التصميم والتخطيط العمراني وكلية العمارة والمعمل البحثي للفراغ الصوتي والبيئة العمرانية، ومعمل البحث باستخدام التصميم بكلية العمارة بجرونوبل بفرنسا.

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قام بتوقيع الاتفاقية الدكتور ايمن عاشور عميد كلية الهندسة والسيد الدكتور فيليب ليفنو ممثلا عن كلية العمارة بجرونوبل ورئيس فريق العمل للجانب الفرنسي.

بحضور د. الدكتورة ريم الرحماني، الملحق التعليمي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، والدكتور عمر الحسيني، وكيل كلية الهندسة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى رفعت، مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتورة غادة فاروق، رئيس مجلس قسم التصميم والتخطيط العمراني، والدكتورة نهى جمال سعيد، ممثلة الجانب المصري لهذا التعاون بفرنسا، ورئيس فريق التعاون العلمي المصري.

وتتضمن بنود الاتفاقية التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس رؤساء الإدارة الإداريين من أجل تحقيق التعاون العلمي بمرحلة البكالوريوس ومشروع التخرج ومرحلتي الماجستير والدكتوراه بالإضافة إلى عمل أبحاث مشتركة وتنظيم المؤتمرات وورش العمل الدولية بين الجانبين.