شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل مدة الدراسة لكلية الصيدلة جامعة الأزهر (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها 50 مكرر (أ)، قرار رئيس الوزراء رقم 3097 لسنة 2019، بشأن مدة الدراسة لكلية الصيدلة جامعة الأزهر. Advertisements وجاء في نص القرار، أن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس الصيدلة ست سنوات بواقع خمس سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها مجلس الجامعة. للإطلاع على القرار:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل مدة الدراسة لكلية الصيدلة جامعة الأزهر (نص كامل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.