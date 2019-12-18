شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 12 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 49 مكرر (ط)، 12 حكمًا للمحكمة الدستورية. للإطلاع على العدد:

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