شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار خط مياه بأشمون.. ورئيس المدينة: جاري إصلاحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون بمتابعة التعامل الفوري مع انفجار خط مياه بشارع سعد زغلول بأشمون. وفي ضوء ذلك تم التواصل الفوري والعاجل لسرعة إصلاح انفجار خط المياه بشارع سعد زغلول بأشمون، بحضور سالم الجندي نائب رئيس المركز والمدينة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإصلاح العطل الطارئ حتى تعود الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت بالمدينة.

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