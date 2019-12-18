شكرا لقرائتكم خبر عن «العاملين بالنقل العام» تشيد بإطلاق 20 أتوبيسًا يعمل بالغاز الطبيعي في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد سيد جمعة، أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، بإطلاق محافظة القاهرة 20 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي ضمن أسطول النقل العام، والاحتفال بإطلاق أول أتوبيس كهربائي.

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وأكد «جمعة» إن هناك مخططا لانضمام 2000 أتوبيس يعمل بالغاز خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الأتوبيس يتضمن 60 مقعدا غير مكيف، وسيتم العمل على مراعاة أن يحتوي على مكيف خلال الخطة المستقبلية.

وقال «جمعة» إن السيارات الكهربائية تحتوى على 6 كاميرات مراقبة داخلية وخارجية ومكان مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل ورديتين من الخامسة والنصف صباحا وحتى الثانية عشر مساء، وبنفس التعريفة القديمة للخطوط.

وأشار إلى أن السيارة الواحدة توفر أكثر من 100 ألف جنيه في السنة في استخدام الوقود، ومزودة بخاصية لتسهيل صعود ذوي الاحتياجات الخاصة بمعداتهم، بجانب المحافظة على سلامة البيئة.