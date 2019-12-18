شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب مهندسي القاهرة يشهد مؤتمر «الحد والوقاية من أخطار الحريق والسلامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس هشام أبوسنة، نقيب مهندسي القاهرة، عن عزم نقابة المهندسين إنشاء أكاديمية مهنية للتدريب بمقر النقابة، والتي تهدف لإعداد وتأهيل كوادر وقيادات هندسية وإدارية تنهض بمختلف القطاعات ومؤسسات الدولة>

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر «استراتيجية الحد والوقاية من أخطار الحريق والسلامة والصحة المهنية وتأمين المنشآت والأفراد»، والذي نظمته نقابة مهندسي القاهرة.

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وأضاف «أبوسنة»، أن الأكاديمية ستباشر عملها من خلال برامج تدريبية ومهنية متخصصة تساعد المهندسين على حسن الأداء لمزاولة المهنة خلال سنوات عملهم، موجها الشكر لوزارة الإنتاج الحربي وشركة حلوان للصناعات المعدنية «مصنع 99 الحربي»، والمكتب الاستشاري الهندسي «جرجس ملاك»، لمشاركتهم كرعاه للمؤتمر المنعقد بمقر نادي نقابة المهندسين بأبوالفدا بالزمالك.

ويهدف المؤتمر للعمل على حماية مقومات الإنتاج في مصر، مما يحقق دفع عجلة الإنتاج وحماية الاستثمارات، والأفراد، دعماً للاقتصاد الوطني، وإعادة جذب الاستثمارات الدولية تحقيقاً للتنمية المنشودة للاقتصاد، والذي سينعكس أثره على تنمية المجتمع، وتوافر فرص العمل للمواطنين ما يحقق الاستقرار.

ويناقش المؤتمر في عدة حلقات نقاشية، خطط التأمين والإطفاء لحرائق المواد البترولية، وأنواع الحرائق، وأجهزة ومعدات الإطفاء المناسبة وسبل الوقاية من الحرائق، وكيفية معالجة المخلفات والتخزين والنقل والتداول، والإسعافات الأولية، بجانب سبل تأمين المنشآت والأفراد من الأخطار بأنواعها.

وتناول اللواء أحمد العسقلاني، مدير الحماية المدنية بالجيزة الأسبق، في المحاضرة الأولى الفرق بين الحريق والاشتعال، وتعريف الحريق وكيفية عمل إنذار آلي، وعرف الاشتعال بأنه وصول القدر الكافي من الحرارة إلى أي مادة قابلة للاشتعال لترتفع درجة حرارتها، ثم تناولت المحاضرة نظرية الاشتعال والعوامل الأساسية لحدوثه وهي (المادة، الحرارة، الأكسجين، التفاعل الكيماوي) وتعريف مستفيض لكل عامل منهم، وشرح أسباب الاشتعال، وتصنيف الحرائق إلى مجموعات وكيفية إطفاء كل نوع.