شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يكشف تفاصيل الاستفادة من 35 مليون طن مخلفات في إنتاج الأسمدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد بدوي أستاذ الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية ومدير أحد مصانع الأسمدة البيولوجية في الأمارات العربية، إنه يجب الاستفادة من المخلفات الزراعية التي تصل إلى حوالي 35 مليون طن سنويًا وأن تساعد في سد النقص من الأسمدة العضوية المطلوبة التي تشير معظم الدراسات إلى أن مصر تحتاج سنوياً إلى ما يزيد عن 350 مليون متر مكعب من الأسمدة العضوية نتيجة التوسع الأفقي في الأراضي المستصلحة.

وأضاف «بدوي»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن هذه الكمية من المخلفات الزراعية (نباتية وحيوانية) البالغة نحو 35 مليون طن سنويًا، ويتم إهدار 76% منها بكمية تصل إلى 23 مليون طن بالحرق من هذ تمثل نحو 67% تقريبًا من إجمالي المخلفات الزراعية ويستفاد منها بنحو 12 مليون طن من إجمالي المخلفات النباتية.

وأشار إلى أن المخلفات الزراعية تعد ثروة يجب الحفاظ عليها ويرجع ذلك إلى أن مصر من الدول الفقيرة فيما يسمى بطاقة «الكتلة الحية Bio-Mass» وهي عبارة عن الأشجار والغابات والمخلفات النباتية موضحا أن المساحة المزروعة من مصر لا تمثل إلا 4% من قيمة المساحة الكلية لمصر، وبالتالي فإن حرق هذه المخلفات الزراعية يعتبر إهدارًا لطاقة جديدة ومتجددة.

وأوضح الخبير الأراضي والبيئة أن كل طن محصول ينتج عنه من 5 إلى 6 أطنان من المخلفات وهي بالأساس منجم لمواد عضوية حيث أن 50 % منها عبارة عن مكونات عضوية وعناصر سماديه حيث تم استخدام كميات هائلة من الأسمدة الكيماوية والمياه والجهد البشري لإنتاجها .وتعد عمليات حرق بقايا المحاصيل التي يقوم بها بعض المزارعين بعد الحصاد من الملوثات في المكونات الحيوية والعضوية في التربة وذلك نتيجة لتأثيرها السلبى عند حرقها على خواص التربة الطبيعية والكيمياوية مثل التهوية ومستوى الرطوبة، وخفض المحتوى الميكروبى في الطبقة السطحية للتربة .

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وأشار «بدوي» إلى أن إحصاءات العام الماضي كشفت وجود هدر لأكثر من 67% من المخلفات الزراعية حيث بلغ حجم المخلفات الزراعية التي تم تجميعها 35 مليون طن متر خلال الأعوام الماضية. بينما يبلغ حجم ما تم تدويره من هذه المخلفات نحو 33% فقط من مجموع المخلفات وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بما تسعى إليه الاستراتيجية الجديدة للتدوير والتي تهدف إلى زيادة نسبة الاستفادة من المخلفات الزراعية إلى أكثر من 95% وتحويلها إلى منتجات ذات مردود اقتصادي مجدي وكذلك توفير فرص عماله بالقطاع الزراعي للشباب، ورفع المستوى الصحى والاجتماعي بالريف المصري.

واستنكر خبير الأراضي والبيئة أن يتم حرق المخلفات الزراعية أو رميها في الطرقات أو المجاري المائية. بسبب نقص الوعي لدى بعض المزارعين، وعدم التزام البعض الأخر منهم بالآليات المتبعة للتخلص من المخلفات الزراعية، وذلك من خلال الرمي والحرق العشوائي موضحا ان هذه السلبيات تساهم في هدر أكثر من 67% من هذه المخلفات التي تحتوي على ملايين الأطنان من المادة العضوية والعناصر السمادية ذات القيمة الاقتصادية العالية جدا بخلاف الآثار السلبية السيئة التي تضر البيئة والصحة العامة للإنسان والحيوان. مما يكلف الفرد والمجتمع تكاليف باهظة.

وشدد «بدوي» على إنه يجب تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية بتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة بعمليات البيوتكنولوجى المتاحة حاليا لإنتاج مواد هامة جدا مثل النانو فايبر التي تدخل في الصناعات الدقيقة التي يتعاظم قيمتها المادية مئات المرات عما لو تم استخدام المخلفات بطرق المعالجة التقليدية. كذلك إنتاج السليولوز والهيميسليولوز وكربوكسى مثيل سليولوز واللجنين بحالة نقية وكلها مواد لها قيمة مضافة ومردود اقتصادي عالي جدًا.

وأشار خبير البيئة إلى أن سيارات مرسيدس يدخل في مكوناتها 14% من ألياف ثمار جوز الهند والتي تماثل مخلفات نخيل التمر التي نتعامل معها للأسف لتصنيع حبال التربيط وحبال لربط الحيوانات موضحا أن من أهداف السياسة العامة للدولة المحافظة على البيئة والاستخدام الاقتصادي الأمثل للمخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز بدلاً من حرقه مما يؤدى إلى زيادة التلوث البيئي كأحد مسببات ظهور السحابة السوداء على القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن تراكم هذه المخلفات دون استخدام تعتبر كارثه بيئية يزداد خطرها يوما بعد يوم نتيجة للتطور في البحث العلمي وزيادة إنتاجية المحصول مما يزيد من كمية المخلفات حيث أن التعامل الخاطئ مع المخلفات الزراعية يؤدى إلى تلوث البيئة وإهدار للموارد وذلك من خلال حرق المخلفات في الحقل وانبعاث الأدخنة الضارة منها أو إلقائها بالترع والمصارف .

وأوضح «بدوي» أنه يمكن الاستفادة من المخلفات الزراعية واستخدامها في العديد من الاغراض مثل استخدامها في تغذية الحيوانات وبالتالي يمكن سد الفجوة في كمية الأعلاف وتقليل المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء واستغلالها في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، واستخدام المخلفات كسماد يعمل على زيادة خصوبة التربة، ما يساعد على التوسع في زراعة الأراضي الجديدة، ويوجد العديد من أنواع المخلفات الزراعية مثل التبن، وحطب الذرة، وحطب القطن، عروش النباتات وفضلات الحيوانات.