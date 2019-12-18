شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يستقبل الطفلة بسملة ويسلمها مكافأة مالية تقديراً لموهبتها الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان أثناء افتتاحه لمعرض العلوم والهندسة بقصر الثقافة تسليم بسملة محمد فخري 7 سنوات مكافأة مالية قدرها 5 آلالاف جنيه بمكتبه، حيث استقبلها بحضور والدها وأشقاؤها ومدير التربية الخاصة بالتربية والتعليم أحمد طه عبدالعليم، وذلك لموهبتها ومهارتها الفريدة في ممارسة فن الرسم بإمساك القلم بالفم رغم تعرضها لضمور في أطراف اليدين والساقين.

ووجه «عطية» بدعم مدرسة أبوالحسن الشاذلي الإبتدائية بالسد العالي شرق بأحد المعلمين المتخصصين في المجالات الفنية لتوفير الرعاية التعليمية والتربوية اللازمة للطفلة بسملة والملحقة بالصف الأول فيها، وذلك لتخفيف معاناة الإنتقال حيث يبعد محل إقامتها من قصر ثقافة أسوان حوالي 20 كم، مؤكداً على دعم المحافظة اللامحدود لهذه النماذج المشرفة لأسوان، والتي تعكس العزيمة والإرادة الصلبة في مواجهة ظروفها المرضية .

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وخلال اللقاء أهدت بسملة لمحافظ أسوان لوحة فنية قامت برسمها خلال دقائق معدودة والتي تؤكد موهبتها الفريدة.

ومن جانبه وجه محمد فخري والد بسملة الشكر للمحافظ على هذه اللفتة الطبية ودعمه ورعايته لنجلته لتنمية قدراتها ومواصلة مشوار تفوقها ونبوغها في مجال الرسم، لافتاً إلى أن بسملة التي أصيبت بمرض ضمور الأطراف منذ ولادتها بدأ إجراء العمليات لها منذ 6 أشهر حيث خضعت لـ 14 عملية جراحية متتالية ولكن تحتاج أيضاً إلى إجراء عمليات أخرى خارج مصر عندما تتوفر الظروف المالية لذلك.

وكشف «فخري» عن حصول نجلته على المركز الأول في ملتقى أولادنا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى من بين مشاركين ممثلين لـ 37 دولة، كما حصلت على جائزة مصر في عيون أبناءها، وأيضاً شاركت في معرض مصر في عيون إيطاليا بروما، بالإضافة إلى تكريم السفير الهندي لها بميداليات فضية وبرونزية ضمن معرض لمحات من الهند.

محافظ أسوان يستقبل الطفلة بسملة

محافظ أسوان يستقبل الطفلة بسملة