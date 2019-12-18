شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تدرب واعظات «الأوقاف» في إطار مشروع تطوير العقل الديني الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الأحد المقبل، فعاليات الدورة التدريبية للواعظات الجدد بالتعاون بين الجامعة ووزارة الأوقاف، وتبدأ الفعاليات بندوة بعنوان «دور المرأة في العمل العام وخدمة المجتمع»، يتحدث فيها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتورة هويدا مصطفى، عميد الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن هذه الندوة تأتي في إطار حرص الجامعة على المشاركة الفعالة في تطوير العقل الديني وتأسيس خطاب ديني جديد ودعم القضايا المجتمعية ذات البعد القومي والتنموي، ومن أبرز هذه القضايا إعادة النظر في بنية الخطاب الديني بهدف طرحه بصورة عصرية، تتناسب والمتغيرات المجتمعية وظروف المكان والزمان، وبما يقدم الفكر الإسلامي بصورة صحيحة تعكس قيم البناء والحضارة والانفتاح على الآخر بقيم التسامح والتواصل القائم على توظيف المعطيات الحديثة في نقل المعارف وتصحيح المفاهيم والصورة الذهنية عن المجتمعات.

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وأضاف الخشت، أن دورة تدريب الواعظات واختيار كلية الإعلام جامعة القاهرة يعكس اقتناع صانع القرار في مختلف المؤسسات بدور الجامعة وكلياتها في الإسهام بفاعلية في التفاعل مع مختلف القضايا، مؤكدًا أن الواعظات الجدد في حاجة إلى أن يتسلحن بمهارات الاتصال، وبناء الرسالة، وفهم الجمهور المستهدف، وكيفية عرض القضايا بما يحقق هدف الرسالة والفكر الصحيح، مشيرًا إلى أن كلية الإعلام تمتلك خبرات بشرية وأساتذة متخصصين لهم اسهامات في بناء الوعي، وطرح الرؤى بوسائل اقناعية علمية، وهو مايسهم في بناء جيل واعد من الواعظات لهن دور مهم في خلق أجواء روحية وفكرية وعقلية وفق ضوابط علمية.

من جانبها، قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام، إن الدورة التدريبية للواعظات الجدد تتركز حول مهارات الاتصال ومهارات العرض في قضايا المجتمع المختلفة بما يمكن الواعظات من امتلاك المهارات التي تساعد في عملية تبليغ الرسالة ووسائل الإقناع لتأتي الدعوة بثمارها في تنمية الفكر، ومقاومة أشكال التطرف والحرص على مواجهة الفكر بالفكر.

وأضافت عميد كلية الإعلام، أن الدورة التدريبية تتعدد مجالاتها ووسائلها بين تقديم أطر نظرية ومنهجية مع تطبيقات عملية تمارسها المتدربات تحت إشراف أساتذة متخصصين بحيث تؤهلهم لممارسة أدوارهن ومعرفة خصائص الجماهير اللاتي يتفاعلن معهن لتتكامل الرؤى والأهداف لصالح بناء الإنسان المصري.