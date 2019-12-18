شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائرية «دنيا زاد» بعد تكريم الرئيس: أسعى لمحو أمية الأطفال ضحايا الحروب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على الرغم من صغر سنها، إلا أنها استطاعت أن تحقق جزءً كبيرا من حلمها بتحسين حياة الأطفال ضحايا الفقر والحروب في العديد من دول العالم، إذ تخطت رحلاتها الخارجية حاجز الخمسين دولة.

إنها الجزائرية دنيا زاد، التي عبرت لـ«المصري اليوم»، عن فخرها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها في الجلسة الختامية من منتدي شباب العالم، قائلة: «إننى فخورة بتكريم الرئيس السيسى لى في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، وسعيدة للغاية بمشاركتى في منتدى هذا العام، حيث كان ثريًّا للغاية، وتنوع الموضوعات ساهم في نجاحه، كما أننى تأثرت بالعديد من النماذج الملهمة، من ضمنهم جاسيكا، التي قادت الطائرة بعد أن فقدت ذراعيها لكنها لم تتخل عن حلمها».

وأضافت: «أنا رحاّلة حول العالم، بدأت مسيرة السفر وعمرى 17 عامًا، وهدفى من تلك الرحلات هو تحسين حياة الأطفال، فقد زرت حتى الآن 50 دولة خاصة من الدول التي يعانى منها الأطفال سواء من الفقر أو الحروب».

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وأوضحت أنها تسعى لمحو أمية الأطفال الفقراء وضحايا الحروب، وتوفير الغذاء والمياه، خاصة في الدول التي تعانى من نقص في الغذاء أو الماء.

وأشارت إلى أن أولى زياراتها كانت إلى أفغانستان، مردفة: «زرت وقتها المخيمات وعلّمت الأطفال اللغات والعلوم، وقمت بزيارة قرى صغيرة بأفغانستان ورويت القصص للفتيات بطرق مبتكرة لمساعدتهن على تجاوز الأزمات والصراعات التي تعرضن لها بسبب الحروب».

وتابعت: «أعمل بشكل شخصى، ففى كل دولة أذهب إليها أسعى لزيارة المخيمات والقرى الفقيرة، وفى بعض الأحيان يحدث تعاون من جانب بعض المدارس الخاصة.. وأسعد لحظات حياتى هي مساعدة الأطفال على تجاوز الصعوبات.. وهذه الأمور كانت بمثابة الدافع لى لكتابة القصص الصغيرة للأطفال والفتيات، خاصة ضحايا الحروب والتشرد».

واستطردت: «أسعى لمحو أمية أطفال العالم، وبالأخص ضحايا الحروب والفقر، فأغلب مسيرتى في القارة الآسيوية، وأحلم بالذهاب للعديد من دول العالم، كما أسعى دومًا لتطوير ذاتى وتعلم لغات جديدة، وتحضر في ذهنى منحة الدراسة التي قمت بها في إندونيسيا، وبحكم معرفتى العديد من اللغات قمت بتعليم الأطفال هناك، وذهبت لجزيرة كاندى بسيرلانكا التي كانت معزولة تمامًا عن العالم، وسكانها فقراء للغاية، وكانوا يقايضون الفاكهة بمحاصيل أخرى لكى يستطيعوا أن يستكملوا حياتهم».