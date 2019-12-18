شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل مسكنه في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب، في العقد الثالث من عمره، مشنوقًا داخل مسكنه بشارع المدارس بقسم أول بمدينة الغردقة، وتم إخطار النيابة ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام.

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تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من قسم أول الغردقة بالعثور على جثة لشاب من محافظة الدقهلية مدينة السنبلاوين عمره 24 عامًا، ويعمل موزع أدوات صحية، يقيم بشارع المدارس في مدينة الغردقة، حيث عثر على جثته مشنوقًا ومُعلقة في السقف داخل مسكنه.

تم إخطار النيابة للانتقال ومعاينة الجثة ومكان الحادث وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة للمشرحة.

وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الحادث، وندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث.