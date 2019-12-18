شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفرنسي بالقاهرة: استثماراتنا في مصر ستصل إلى 5 مليارات يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير فرنسا لدى مصر، ستيفان روماتيه، إن هناك إقبال من جانب الفرنسيين على قضاء عطلاتهم في مصر خلال الموسم الحالي، وهو ما دفع شركة الخوط الجوية الفرنسية إلى استخدام أحدث طائراتها ذات السعة الأكبر، وهي من طراز «إيرباص 350» لتعمل على الخط الجوي «باريس – القاهرة».

Advertisements

وأضاف «روماتيه» خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق طراز جديد من الطائرة «إيرباص 350»، الذي عقد بالقاهرة، الأربعاء، أن الاستقرار الاقتصادي والأمني الذي تشهده مصر حاليا بإمكانه أن يعيد الحركة السياحية بين البلدين إلى سابق عهدها، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السياح الفرنسين وصل في عام 2010 إلى مليون سائح لكن عقب الأحداث، التي شهدتها البلاد عقب قيام ثورة 25 يناير تراجع هذا العدد واستمر في التراجع إلى أن وصل إلى 100 ألف سائح فقط في عام 2014 لكن بدأت وتيرة التصاعد تبدأ من جديد مع حلول عام 2017، متوقعًا أنَّ يصل عددهم لـ700 ألف سائح خلال 2020.

وقال روماتيه إنه «في مجال الاستثمارات فإن الميزان التجاري يبلغ حاليًا 2 مليار دولار تجارة بينية بين البلدين»، متوقعًا أن تصل إلى 5 مليارات يورو خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك الكثير من الشركات الفرنسية وبخاصة العاملة في مجال البنية التحتية بدأت تعمل في المشاركة في المشروعات التي تشهدها البلاد».

وأشار إلى أن الجانبين المصري والفرنسي يعملان على تعادل في الميزان التجاري المصري الفرنسي الذي يميل لصالح فرنسا، حيث أن المشتريات المصرية من فرنسا تبلغ نحو مليار ونصف المليار دولار مقابل 500 مليون دولار من الجانب المصري.