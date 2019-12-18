شكرا لقرائتكم خبر عن أهل دمياط يردون على أكاذيب معتز مطر: دمرت الدول اللى بنصدر لها يا خاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن خرج بوق الدمار في تقرير له عن حالة أهل دمياط ومستوى البطالة التي وصلت إليها المحافظة الأولى في مصر من حيث تصنيع الأثاث، رد أهالى محافظة دمياط على الإعلامى "العميل" ردا صاعقا أدحض كل أكاذيبه وكشف محاولاته البائسة لإثارة الفتنة.

وجاء رد أحد صناع الأثاث على "الهارب معتز مطر"، قائلا كنا نبصدر الأثاث لدول مثل ليبيا واليمن وسوريا، وانتاجنا السوق المحلى لا يستوعبه لأن إنتاج المحافظة ضخم جدا وما تفعله وتولول عليه يوميا في قنواتك هو الخراب الذى حل علينا نتائجه، متابعا: كنا بنصدر للسودان ولبييا وتونس والجزائر وفلسطين وسوريا واليمن وغالبية الدول العربية مش انت اللى دعيت للثورات الصهيونية الخرابية في الدول دي ونفذت الاجندات اللى انتوا قبضتوا عشان تعملوها وتخربوا الدول ديه، وده أول سبب في الكساد اللى بتعيشه المحافظة ديه لأننا وقفنا التصدير بسبب ده الدول ديه دلوقتى اللى كانت غنية أصبحت فقيرة لا تستطيع حتى أن تصرف على مأكلها ومشربها وبالتالي وقفت الاستيراد من ناحيتهم".

وتابع أحد الصناع الآخرين، "دمياط محافظة قائمة على صناعة الأثاث ومشتملاته فإذا انتعشت هذه الصناعة انتعش معها جميع السوق المحلى للمحافظة، وأتباع القنوات العميلة هي التي روجت للخراب في مصر والدول العربية كنا بنصدر والحال عال العال كانت دمياط ديه الغنى اللى بيعرف يشترى منها أوضة نوم كان معظم انتاجنا تصدير بعد الثورة اللى دعوا ليها في قنواتهم حل الخراب ومن ساعتها مشوفناش قومه تانى، حتى السوق المحلى مبقاش زى الأول اللى كان بيجى يشترى 3 أوض دلوقتى بياخد أوضة واحدة بس والعامل اللى كان بيشتغل يوميه كاملة دلوقتى بيشتغل نص يوم بسبب كلامهم اللى بيهد ومش بيبنى، احنا عندنا مشاكل آه بس الدولة اللى معنيه بحلها مش واحد زى العميل معتز مطر اللى قاعد برة بيحرض على الخراب تمام وبعد ما تخرب بقى هو هيحلها ولا هنغرق كلنا!! طبعا هنغرق بلا رجعة".

وأوضح أحد أصحاب الموبيليا، "معتز مطر خانق البلد كلها وانسان مستفز وعارفين ميوله وطالع بيتكلم عن ستات دمياط تعرف انت إيه عن دمياط يا كلب زى ما انت بتقول من البلد اللى بتقويك ومش عارف تنزل بلدك وبتحاول تخربها عشان تعرف تدخلها وأقولك انت عمرك ما هتدخلها تانى هتموت هناك وتندفن ولا ليك قيمة ولا حد هيسمع عنك غريب عن أراضينا وديه نهايتك ولو شوفناك في دمياط في يوم هنضربك بالجزمة من أصغر عيل عندنا.. انت مش بتبطل خراب يا جدع خلى عندك نخوة شوية واحترم نفسك ".

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واتهم أحد أصحاب معارض الموبيليا "معتز مطر" بالعمالة قائلا، "خاين وهربان هنستنى منه ايه انه يصلح الحال اللى هو كان سبب رئيسى فيه هو وأعوانه من قنوات قطر وتركيا ما الخراب اللى حصل في البلاد العربية اللى كنا بنصدرلها حل علينا بسبب عواءه طول الليل والنهار دم كل واحد مات في رقبته وذنب كل واحد كان فاتح لقمة عيش واتقفلت في رقبته هيروح فين من ربنا احنا عمرنا ما شغلنا ستاتنا ومفيش عندنا في المحافظة ست بتخرج من بيتها أصلا إلا للنوادر ولو ست اشتغلت يبقى عشان جوزها عاجز أو توفى فقط" .

وتابع: الحكومة هي اللى ملزمة بحل مشاكلنا مش حد هربان بره هو اللى هيحللنا طب هيحلها ازاى طلع أتكلم على التليفزيون عرض المشكلة طب فين الحل مفيش هو بيخرب بس وعمره مصلح حاجة بدليل انهم دعوا للثورة في سوريا لتغيير النظام طيب وبعدين النتيجة خرااااب خراااب خرااب وشكرا ادخل على البلد التانية واللى بعدها واللى بعدها وهو قاعد في تركيا بياكل ويشرب احسن اكل دول اللى باعوا وطنهم وعروا انفسهم وبكل بجاحة بيطلع يقول انه خاين من كلامه ولا بيستحى ".