شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تفرض رسوم تحسين على الأراضي والعقارات بعدة شوارع بعد تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرارًا لمحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ينص على فرض مقابل تحسين على العقارات والأراضي الفضاء بالمنطقة المحيطة بشارع العروبة ابتداء من شارع عثمان محرم حتى المريوطية بطول 3.1 وعز الدين عمر من العروبة حتى شارع الهرم بطول 1.1 كم وبعمق 150 م/ط على جانبى الشارع.

كما نص القرار على فرض مقابل تحسين على العقارات والأراضي الفضاء بالمنطقة المحيطة بشارع ترسا ابتداء من ترعة الزمر شرقا حتى ترعة المريوطية غربًا بطول 6150 م طولى بعمق 150 م/ط على جانبى الشارع.

وكذلك فرض مقابل تحسين على العقارات والأراضى الفضاء للمنطقة المحيطة بشارع الملك فيصل "توسيع وتطوير شارع الملك فيصل ابتداء من كوبرى الملك فيصل وحتى المريوطية بطول 5430 م طولى لعمق 150 م/ط على جانبى الشارع.