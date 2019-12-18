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محافظة القاهرة تنذر أصحاب العقارات المخالفة للتقدم بأوراق التصالح قبل هدمها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نوابه للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء بتوجيه الإنذارات والإخطارات اللازمة لأصحاب العقارات المخالفة التى ينظمها القانون رقم 17 لسنة 2019 والخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك لضمان تنفيذ هذه الاحكام وسرعة الانتهاء من تصحيح وتقنين الأوضاع البنائية المخالفة .

 

وشدد المحافظ على أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لقطع المرافق عن العقار المخالف تمهيداً لازالته على النحو المقرر قانوناً فى حالة عدم تقدم أصحاب العقارات المخالفة بطلبات التصالح عن المخالفات إلى المراكز التكنولوجية بالاحياء المختصة لدراستها والبت فيها من اللجان المشكلة لذلك الغرض، وذلك فى موعد أقصاه 15 يوماً من تاريخ ارسال الانذار من الحى .

 

وأضاف المحافظ فى الكتاب الدورى الذى أصدره بشأن تقديم طلبات التصالح عن المخالفات أنه فى حالة ثبوت تقدم أصحاب الشأن بطلبات التصالح عن المخالفات وفقاً للقانون يتعين على المختصين بالحى وكافة الجهات ذات الصلة الالتزام بإرجاء قطع المرافق عن العقار المخالف وعدم اتخاذ أية اجراءات لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنه بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من البت فى هذه الطلبات من جانب اللجان المختصة على أن يعقب ذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة قانوناً وفقاً لنتائج وقرارات هذه اللجان وبما يتفق مع القوانين واللوائح .

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وشدد المحافظ على رؤساء الاحياء باتخاذ ما يلزم نحو الانتهاء من اخطار أصحاب العقارات المخالفة بأن المدة المقررة قانوناً لتقديم طلبات التصالح عن المخالفات لا تتجاوز 6 أشهر يبدأ احتسابها من 7 يوليو 2019 وهو تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتنتهى فى موعد غايته 8 يناير 2020 .

 

وطالب المحافظ رؤساء الاحياء برفع تقارير أسبوعية بعدد طلبات التصالح الواردة إلى المراكز التكنولوجية بالاحياء وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها .

 

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