شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ساخرا على تويتر: أتصدقون أننى سأعزل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في رد فعل ساخر دون الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، تغريدة على حسابه على موقع " تويتر"، والذى يواجه اليوم الأربعاء جلسة مهمة أمام مجلس النواب للتصويت على عزله: "أتصدقون أنني سأعزل اليوم من قبل اليسار المتطرف". وخاطب الديمقراطيين، قائلاً: "لا تفعلوا شيئا تجاه هذا الخطأ الفادح، وأنا لم أخطئ أيضاً" مضيفا: "اقرأوا الوثائق جيداً، هذا لن يحصل مجدداً لأى رئيس أمريكي".

وكانت لجنة بالكونجرس الأمريكي قد أعلنت عن تصويت تاريخى على مساءلة ترامب الأربعاء في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، وبتأييد تسعة أصوات مقابل اعتراض أربعة، أقرت لجنة القواعد التشريع الذي يمنح ست ساعات للمناقشة قبل التصويت النهائي على تهمتي إساءة استخدام السلطات وعرقلة عمل الكونجرس.

يذكر أن ترامب، ثالث رئيس أمريكي يواجه العزل، كان بعث خطابًا غاضبًا إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يصف فيه تحركات المجلس بـ"الحملة الآثمة" ضده، لكنه اعترف أيضا بعجزه عن منع الإعلان عن النتيجة المتوقعة، وكتب ترامب "عندما يدرس الناس هذه القضية فيما بعد، أريدهم أن يفهموها، وأن يتعلموا منها، كى لا يواجهها رئيس آخر مجددا."

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إلا أن بيلوسي، التي حذرت في وقت سابق من هذا العام من محاولة السعي للحصول على توافق حزبي بشأن العزل، تملك ما يكفي من النواب الديمقراطيين للموافقة على قرار العزل.

وكتبت رئيسة مجلس النواب، لأعضاء المجلس، طالبة منهم حضور الجلسة الصباحية "أوضحت الحقائق، بكل أسى، أن الرئيس أساء استغلال السلطة لمصلحته الشخصية والسياسية وأعاق عمل الكونجرس".

كما أكدت أن: "لا أحد فوق القانون في أمريكا، وخلال هذه اللحظة الفارقة فى تاريخ أمتنا، يجب أن نؤكد قسمنا على التمسك بدستورنا والدفاع عنه من جميع الأعداء فى الخارج والداخل".

يذكر أن المهمة النادرة لإقالة الرئيس، التى ستدور وقائعها لأكثر من ست ساعات من النقاشات اليوم، أثارت انقساما كبيراً بين نواب البرلمان، يشبه إلى حد بعيد الصورة التي أحدثتها بين الأميركيين حول رئاسة ترمب غير العادية عند انتخابه.