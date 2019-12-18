شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم لطلاب 2 ثانوى: التحويل من شعبة لأخرى فى المدرسة التابع لها الطالب والان مع تفاصيل الخبر
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت تلبية رغبة الطلاب، حيث فتح البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين (العلمية والأدبية) لطلاب الصف الثاني الثانوي، بدءًا من أمس الثلاثاء وحتي ظهر يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019، مطالبه جميع المدارس الدخول علي قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب لإجراء التحويل.
وقد أرسل قطاعي التعليم العام ونظم وتكنولوجيا المعلومات أمس الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 خطابًا للمديريات في هذا الشأن.
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