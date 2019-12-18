شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تعديل بأحكام قرار إنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية والان مع تفاصيل الخبر
وينص التعديل على أن "يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية كل من نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ونائب محافظ البنك المركزى المصرى، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن والمضارب، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاضافة إلى ممثل لكل من وزارات (الدفاع- الزراعة واستصلاح الاراضى- التجارة والصناعة- المالية – التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى- التموين والتجارة الداخلية)، هذا إلى جانب عضوين من ذوى الخبرة.
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