شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال نصه: "هل رسم الحواجب المايكروبليدنج حرام؟".
وأجاب عن السؤل خلال البث المباشر، الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "بل هو حلال لأن رسم الحواجب المايكروبليدنج ليس وشمًا ولكنه صباغة تستمر فترة أطول من الحنة لأنها لا تكون على الطبقة الخارجية من الجلد وإنما تكون على الطبقة الثانية أو الثالثة للجلد فتختلف حسب نوع الصبغة ومدى ثباتها وحسب التقنية والجهاز المستخدم نعرف تستمر من 6 أشهر لسنتين حسب نوع المادة الصبغية والأدوات المستخدمة".
وتابع وسام:"إذن رسم الحواجب المايكروبليدنج ليس حرام ولكن الحرام هو الوشم الذى يكون فيه غرز الابر فى الجلد حتى يحبس الدم مع المادة الصبغية.
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