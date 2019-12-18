شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين بالقاهرة تناقش كيفية الحفاظ على أمن المنشآت وسرية معلوماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مؤتمر استراتيجية الحد والوقاية من أخطار الحريق والسلامة والصحة المهنية، المنعقد فى نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، اليوم الأربعاء حلقة نقاشية عن أمن المنشآت ألقى خلالها العميد ياسر لطفى الخبير الأمنى، الشروط التى يجب توافرها فى الشخص المسئول عن أمن المنشاة، والشروط الخاصة باختيار العاملين فى المنشآت الهامة، مشيرا إلى أهمية التفتيشات الدورية والمفاجئة التى تمكن القائمين على المنشأة من صحة اختيارهم للأشخاص القائمين على الأمن، والتنبيه الدائم والمستمر على سرية المعلومات داخل كل قسم وإدارة.

وتناولت المحاضرة كيفية الحفاظ على أمن معلومات المنشأة من الاختراق والتجسس، وأكدت كذلك على عناصر الأمن الادارى، وأهمها عنصر السيطرة على إجراءات الدخول والخروج خاصة أثناء تغيير دوريات العمل وكيفية تأمين أسوار وبوابات المنشأة والادوات التأمينية المختلفة، وضرورة تقسيم المنشأة إلى قطاعات أمنية وتحديد الواجبات والمسئوليات لكل قطاع.

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كما ناقشت المحاضرة الأولى من مؤتمر استراتيجية الحد والوقاية من أخطار الحريق والسلامة والصحة المهنية، والتى ألقاها المهندس أحمد العسقلانى "استشارى الوقاية من الحريق والسلامة والصحة المهنية" الفرق بين الحريق والاشتعال، وتعريف الحريق وكيفية عمل إنذار آلى، وتناول العسقلانى الاشتعال بالشرح المفصل حيث عرفه بأنه وصول القدر الكافى من الحرارة إلى أي مادة قابلة للاشتعال لترتفع درجة حرارتها، ثم تناولت المحاضرة نظرية الاشتعال والعوامل الأساسية لحدوثه وهى "المادة، الحرارة، الأكسجين، التفاعل الكيماوى"، وتعريف مستفيض لكل عامل منهم.