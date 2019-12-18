شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين بالقاهرة تناقش كيفية الحفاظ على أمن المنشآت وسرية معلوماتها والان مع تفاصيل الخبر
وتناولت المحاضرة كيفية الحفاظ على أمن معلومات المنشأة من الاختراق والتجسس، وأكدت كذلك على عناصر الأمن الادارى، وأهمها عنصر السيطرة على إجراءات الدخول والخروج خاصة أثناء تغيير دوريات العمل وكيفية تأمين أسوار وبوابات المنشأة والادوات التأمينية المختلفة، وضرورة تقسيم المنشأة إلى قطاعات أمنية وتحديد الواجبات والمسئوليات لكل قطاع.
كما ناقشت المحاضرة الأولى من مؤتمر استراتيجية الحد والوقاية من أخطار الحريق والسلامة والصحة المهنية، والتى ألقاها المهندس أحمد العسقلانى "استشارى الوقاية من الحريق والسلامة والصحة المهنية" الفرق بين الحريق والاشتعال، وتعريف الحريق وكيفية عمل إنذار آلى، وتناول العسقلانى الاشتعال بالشرح المفصل حيث عرفه بأنه وصول القدر الكافى من الحرارة إلى أي مادة قابلة للاشتعال لترتفع درجة حرارتها، ثم تناولت المحاضرة نظرية الاشتعال والعوامل الأساسية لحدوثه وهى "المادة، الحرارة، الأكسجين، التفاعل الكيماوى"، وتعريف مستفيض لكل عامل منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المهندسين بالقاهرة تناقش كيفية الحفاظ على أمن المنشآت وسرية معلوماتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.