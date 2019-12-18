أخبار مصر

وفد من السفارة الهندية يزور حديقة الحيوان لمناقشة إهداء زوج من الأفيال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من السفارة الهندية يزور حديقة الحيوان لمناقشة إهداء زوج من الأفيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية فى وزارة الزراعة، إن هناك مباحثات مع  دولة الهند لاستقدام زوج من الأفيال لـ حديقة حيوان الجيزة بعد خلو بيت الأفيال ونفوق الفيلتين "كريمة" و"نعيمة".  

وأضاف رئيس حدائق الحيوان، لـ ”الخليج 365” أنه فى ضوء الجهود المبذولة لاستكمال المجموعة الحيوانية وإحضار أفيال جديدة إلى الحديقة، استقبلت حديقة حيوان الجيزة اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وفدا من السفارة الهندية لمناقشة مشروع إهداء زوج من الأفيال الهندية للحديقة والوقوف على آخر المستجدات فى تطوير بيت الفيل، متابعا أن الوفد الدبلوماسي عاين بيت الفيلة وتفقد المتحف الحيوانى.


 

Advertisements

 


زيارة الوفد الهندى لحديقة الحيوان (1)
زيارة الوفد الهندى لحديقة الحيوان (1)

زيارة الوفد الهندى لحديقة الحيوان (2)
زيارة الوفد الهندى لحديقة الحيوان (2)

 

 


 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد من السفارة الهندية يزور حديقة الحيوان لمناقشة إهداء زوج من الأفيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا